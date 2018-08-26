В результате непогоды на западе Украины обесточены 53 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате осложнения погодных условий обесточенными остаются 53 населенных пункта в 2 областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.
"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 53 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской - 46 н. п., Волынской - 7 н. п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
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Напомним, 13 августа по неизвестным причинам в Ивано-Франковской области одновременно отключились сразу четыре высоковольтные линии, обесточив узловые подстанции "Коломыя" и "Надворная", которые питают южную часть области.