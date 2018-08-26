Внаслідок негоди на заході України знеструмлено 53 населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 53 населені пункти у 2 областях України. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 46 н. п., Волинській — 7 н. п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — йдеться у повідомлені.
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Нагадаємо, 13 серпня з невідомих причин в Івано-Франківській області одночасно вимкнулись одразу чотири високовольтні лінії, знеструмивши вузлові підстанції “Коломия” та “Надвірна”, які живлять південну частину області.