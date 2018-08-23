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В Україні до 28 серпня оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Екстремальні пожежонебезпечні погодні умови триватимуть в Україні упродовж вихідних, включаючи понеділок, 27 серпня. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.

В Україні до 28 серпня оголосили штормове попередження

“24-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня, крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)”, — йдеться у повідомленні.

Також у Києві 24-25 серпня утримується високий (4 класу), 26-27 серпня надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Як зазначають рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшуються ризики виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Згідно із нормативами ДСНС України, клас пожежної небезпеки визначається, виходячи із кількісних показників, за критеріями небезпечного гідрометеорологічного явища (НГЯ) і стихійного атмосферного явища (САЯ).

  • 1 клас - до 400 ( відсутність пожежної небезпеки)
  • 2 клас - 401-1000 (мала пожежна небезпека)
  • 3 клас - 1001-3000 ( середня пожежна небезпека)
  • 4 клас - 3001-5000 ( висока пожежна небезпека)
  • 5 клас - понад 5000 ( надзвичайна пожежна небезпека).

Небезпечні гідрометеорологічні явища (НГЯ) – атмосферні явища, які при досягненні певних значень (чи у випадку їхньої появи) можуть порушити виробничу діяльність деяких галузей національної економіки, але за своєю інтенсивністю, тривалістю та районом поширення не досягають критеріїв САЯ.

Стихійні атмосферні явища (САЯ) - це явища, які за своєю інтенсивністю, періодом виникнення, тривалістю та площею поширення можуть завдати або завдали значних збитків господарству країни та населенню.

Нагадаємо, цьогоріч обсяги лісових пожеж в Україні зросли на 80%.

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