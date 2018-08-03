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Цьогоріч обсяги лісових пожеж в Україні зросли на 80%

Цьогоріч обсяги лісових пожеж в Україні зросли на 80%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За шість місяців площа лісових пожеж збільшилася на 80% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив прес-секретар Держлісагентства Валентин Колєчкін, передає УНН.

“За перше півріччя 2018 року в лісах, підпорядкованих Держлісагентству, виникло та ліквідовано 632 пожежі на площі 934,5 га. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року площа пожеж збільшилася на 80%”, — повідомили під час засідання колегії відомства.

Найбільшу кількість лісових пожеж зареєстровано у Херсонському (104 випадки), Луганському (102) та Дніпропетровському (90) обласних управліннях лісового та мисливського господарств (ОУЛМГ).

Найбільша площа пожеж — у Херсонському (704 га, з них лісова пожежа в Раденському та Олешківському лісництвах ДП “Олешківське ЛМГ”, яка сталася 28 травня — 2 червня 2018 року на площі 592 га, у т.ч. верхової — 226 га), Луганському (87 га), Дніпропетровському (30 га), Запорізькому (23 га) та Чернігівському (22 га) ОУЛМГ.

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"Одним із факторів, який впливає на своєчасне виявлення та ліквідацію лісових пожеж є оперативність державної лісової охорони. Однак, у зв’язку з вже трирічною відсутністю державного фінансування лісового господарства, зокрема на протипожежні заходи для південних та східних областей України, лісівники в цих областях не отримували заробітної плати та масово звільнялися", - йдеться у повідомленні.

Не допущено жодного випадку пожеж у Вінницькому, Волинському, Івано-Франківському, Кіровоградському, Тернопільському та Чернівецькому ОУЛМГ.

Працівниками державної лісової охорони проведено 11 тисяч рейдів, за порушення вимог пожежної безпеки в лісах притягнуто до адміністративної відповідальності 786 правопорушників на суму 74,5 тис. гривень.

Як зазначають у агентстві, більшість пожеж в екосистемах виникають через людський фактор: кинутий недопалок, непогашене багаття та ін. Лісові пожежі — це найбільше лихо для лісу. За лічені хвилини вони можуть знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощувалися десятиріччями на сотнях, а інколи й тисячах гектарів. При цьому знищується не тільки лісова рослинність, гинуть також дикі тварини, птахи, комахи.

"Держлісагентство закликає громадян України дотримуватися правил пожежної безпеки, рекомендує відмовитися від відвідування лісів у зв’язку із підвищенням температурного режиму та зростанням кількості лісових пожеж", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на сході України до кінця тижня очікується найвищий рівень пожежонебезпеки.

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