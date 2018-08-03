На сході України очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У східних та Сумській областях до кінця тижня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 3-5 серпня у східних та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
При цьому у Києві 3-5 серпня передбачається висока (4 класу) пожежна небезпека, як і у Київській області.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Водночас 3-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу у межах Львiвської та Волинської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.