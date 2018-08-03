На востоке Украины ожидается самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В восточных и Сумской областях до конца недели ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 3-5 августа в восточных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
При этом в Киеве 3-5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность, как и в Киевской области.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
В то же время 3-5 августа на реках бассейна Западного Буга в пределах Львовской и Волынской областей ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями. Местами возможен начальный выход воды на пойму.