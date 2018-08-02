До кінця тижня у Києві і області буде висока пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Синоптики попередили жителів Києва і області про високу пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“2-5 серпня у Києвській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. У той же час висока пожежна небезпека (4 класу) у Києві передбачається 3-5 серпня”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 серпня у Києві через займання двох авто постраждала 3-річна дівчинка. Упродовж доби з 30 по 31 липня у Києві згоріли 6 автомобілів.
Також біля столичного ТРЦ “Гулівер” загорівся автомобіль.
Крім того, 29 липня у адміністративно-складській будівлі у Києві сталась пожежа.