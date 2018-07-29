У Києві сталася пожежа у адміністративно-складській будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Київські рятувальники ліквідували пожежу у адміністративно-складській будівлі у Дніпровському районі столиці, з посиланням на прес-службу ДСНС України в місті передає УНН.
Як розповіли рятувальники, сьогодні, 29 липня о 04:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Академіка Бутлерова, 8, що у Дніпровському районі столиці.
«По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в 2-поверховій будівлі розміром 60х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв. м з розповсюдженням полум’я на дах. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 05:59 рятувальники локалізували пожежу, а о 06:32 – ліквідували", - розповіли пожежники.
До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у Північній Каліфорнії загинули 5 людей, зокрема двоє дітей 4 і 5 років.