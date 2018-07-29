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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35096 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 130466 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168358 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153070 просмотра

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В Киеве произошел пожар в административно-складском здании

В Киеве произошел пожар в административно-складском здании

Киев  •  УНН

 • 9942 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевские спасатели ликвидировали пожар в административно-складском здании в Днепровском районе столицы, со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины в городе передает УНН.

Как рассказали спасатели, сегодня, 29 июля в 4:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г..\ Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Бутлерова, 8, в Днепровском районе столицы.

"По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв. м с распространением пламени на крышу. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 5:59 спасатели локализовали пожар, а в 6:32 - ликвидировали", - рассказали пожарные.

К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии погибли 5 человек, в том числе двое детей 4 и 5 лет.

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