В Киеве произошел пожар в административно-складском здании
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Киевские спасатели ликвидировали пожар в административно-складском здании в Днепровском районе столицы, со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины в городе передает УНН.
Как рассказали спасатели, сегодня, 29 июля в 4:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г..\ Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Бутлерова, 8, в Днепровском районе столицы.
"По прибытию, пожарные установили, что пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв. м с распространением пламени на крышу. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 5:59 спасатели локализовали пожар, а в 6:32 - ликвидировали", - рассказали пожарные.
К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии погибли 5 человек, в том числе двое детей 4 и 5 лет.