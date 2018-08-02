До конца недели в Киеве и области будет высокая пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Синоптики предупредили жителей Киева и области о высокой пожарной опасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“2-5 августа в Киевской области будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. В то же время высокая пожарная опасность (4 класса) в Киеве ожидается 3-5 августа”, — говорится в сообщении.
Напомним, 1 августа в Киеве из-за возгорания двух авто пострадал 3-летняя девочка. В течение суток с 30 по 31 июля в Киеве сгорели 6 автомобилей.
Также у столичного ТРЦ “Гулливер” загорелся автомобиль.
Кроме того, 29 июля в административно-складском здании в Киеве произошел пожар.