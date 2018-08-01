У Києві через займання двох авто постраждала 3-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У одному з дворів на вулиці Мечникова у Печерському районі Києва сталось займання двох автомобілів. У результаті пожежі була госпіталізована 3-річна дівчинка з підозрою на отруєння продуктами горіння. Про це повідомило ГУ ДСНС у м.Києві, передає УНН.
“Під час пожежі дівчинка 2015 року народження, яка знаходилась в одній із квартир на 5-му поверсі будинку, була госпіталізована працівниками медичної служби з підозрою на отруєння продуктами горіння”, — йдеться у повідомленні.
Вранці середи, 1 серпня, до 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що у дворі 5-поверхового житлового будинку в автомобілі Audi виникло займання із подальшим розповсюдженням вогню на припаркований поруч автомобіль Toyota. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі.
О 04:11 пожежу було повністю ліквідовано. Внаслідок загоряння автомобіль Audi вигорів повністю, в автомобілі Toyota пошкоджено моторний відсік. Також було пошкоджено 4 кондиціонери, які знаходились на стіні будинку, біля якої були припарковані автомобілі.
Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на під’їзд будинку та на житлові квартири.
Причина займання та збиток встановлюються правоохоронними органами.
Нагадаємо, упродовж доби з 30 по 31 липня у Києві згоріли 6 автомобілів.