В Киеве из-за возгорания двух авто пострадала 3-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В одном из дворов на улице Мечникова в Печерском районе Киева произошло возгорание двух автомобилей. В результате пожара была госпитализирована 3-летняя девочка с подозрением на отравление продуктами горения. Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
“Во время пожара девочка 2015 рождения, которая находилась в одной из квартир на 5-м этаже дома, была госпитализирована работниками медицинской службы с подозрением на отравление продуктами горения”, — говорится в сообщении.
Утром среды, 1 августа, в 1-ю Государственную пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что во дворе 5-этажного жилого дома в автомобиле Audi возникло возгорание с последующим распространением огня на припаркованный рядом автомобиль Toyota. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.
В 04:11 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания автомобиль Audi выгорел полностью, в автомобиле Toyota поврежден моторный отсек. Также были повреждены 4 кондиционера, которые находились на стене дома, у которой были припаркованы автомобили.
Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на подъезд дома и на жилые квартиры.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
Напомним, в течение суток с 30 по 31 июля в Киеве сгорели 6 автомобилей.