За добу у Києві згоріли шість автівок

"За минулу добу у Києві стались займання шести автомобілів у Голосіївському, Дніпровському і Дарницькому районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 липня о 04:39 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на вул. Композитора Лятошинського, 14, в автомобілі виникла пожежа.

На місце події було негайно направлено співробітників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 16-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Audi виникло займання. Не гаючи часу, рятувальники розпочали гасіння пожежі. О 05:05 займання було повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та капот автомобіля. Також частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля Hyundai.

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Наступний виклик надійшов вже 31 липня о 01:51. До оперативно-координаційного центру Головного управління надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці на вул. Ентузіастів, 41/1, у дворі 9-поверхового житлового будинку виникло займання в припаркованому автомобілі Ford. На місці події працювали рятувальники 16-ї ДПРЧ, які о 02:12 ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, салон, передні колеса та лакофарбове покриття автомобіля. Також у поруч припаркованому автомобілі Volkswagen було частково пошкоджено багажник, лакофарбове покриття, колесо, скло та фара.

Останній виклик надійшов о 01:59. Столичним рятувальникам знов повідомили про палаючі автівки, на цей раз на вул. Княжий Затон, 2/30, що у Дарницькому районі столиці. На місце події негайно прибуло чергове відділення 24-ї ДПРЧ. Як виявилось, у дворі 18-поверхового житлового будинку на стоянці горіли припарковані автомобілі Porsche та Chery. О 02:24 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі автомобіль Porsche вигорів повністю, а в автомобілі Chery вигорів моторний відсік, пошкоджено лобове та переднє праве скло, панель приладів і багажне відділення.

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На щастя, загиблих та травмованих немає.

Причини займань та збитки в усіх випадках встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві під ранок п'ятниці, 20 липня, пролунали два вибухи: згоріли припарковані авто.