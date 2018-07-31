За сутки в Киеве сгорели шесть автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В течение суток с 30 по 31 июля в разных районах Киева произошли три пожара, в результате которых было повреждено имущество владельцев автомобилей. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
“За прошедшие сутки в Киеве произошли возгорания шести автомобилей в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах столицы”, — говорится в сообщении.
Так, 30 июля в 04:39 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на ул. Композитора Лятошинского, 14, в автомобиле возник пожар.
На место происшествия были немедленно направлены сотрудники 44-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, во дворе 16-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Audi возникло возгорание. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 05:05 возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара поврежден моторный отсек и капот автомобиля. Также частично повреждены бампер рядом припаркованного автомобиля Hyundai.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье горели два автомобиля: рассматривают версию поджога
Следующий вызов поступил уже 31 июля в 1:51. В оперативно-координационный центр Главного управления поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы на ул. Энтузиастов, 41/1, во дворе 9-этажного жилого дома возникло возгорание в припаркованном автомобиле Ford. На месте происшествия работали спасатели 16-й ГПСЧ, которые в 02:12 ликвидировали пожар. В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон, передние колеса и лакокрасочное покрытие автомобиля. Также в рядом припаркованном автомобиле Volkswagen были частично повреждены багажник, лакокрасочное покрытие, колесо, стекло и фара.
Последний вызов поступил в 01:59. Столичным спасателям вновь сообщили о горящих авто, на этот раз на ул. Княжий Затон, 2/30, что в Дарницком районе столицы. На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 24-й ГПСЧ. Как оказалось, во дворе 18-этажного жилого дома на стоянке горели припаркованные автомобили Porsche и Chery. В 02:24 возгорание было ликвидировано. В результате пожара автомобиль Porsche выгорел полностью, а в автомобиле Chery выгорел моторный отсек, повреждено лобовое и переднее правое стекло, панель приборов и багажное отделение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У столичного ТРЦ “Гулливер” загорелся автомобиль
К счастью, погибших и травмированных нет.
Причины возгораний и ущерб во всех случаях устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве под утро пятницы, 20 июля, прогремели два взрыва: сгорели припаркованные авто.