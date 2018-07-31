Біля столичного ТРЦ "Гулівер" загорівся автомобіль

"Попередньо відомо, що сталося загоряння автомобіля – пожежу ліквідували своїми силами, а пожежники наразі змивають паливо з дороги", - повідомили у прес-службі.



Додамо, що у цьому районі наразі утворився великий затор.



Нагадаємо, внаслідок ДТП у Дніпрі, під час якої автомобіль Skoda Octavia врізався у електроопору і загорівся, травмовано дві дитини.



Як повідомляв УНН, на автодорозі Київ – Одеса сталося загоряння екскурсійного автобуса, який перевозив дітей.