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Біля столичного ТРЦ "Гулівер" загорівся автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У столиці, біля ТРЦ "Гулівер" загорівся автомобіль, повідомили УНН у прес-службі ДСНС України у місті Києва.

"Попередньо відомо, що сталося загоряння автомобіля – пожежу ліквідували своїми силами, а пожежники наразі змивають паливо з дороги", - повідомили у прес-службі.

Додамо, що у цьому районі наразі утворився великий затор.

Нагадаємо, внаслідок ДТП у Дніпрі, під час якої автомобіль Skoda Octavia врізався у електроопору і загорівся, травмовано дві дитини.

Як повідомляв УНН, на автодорозі Київ – Одеса сталося загоряння екскурсійного автобуса, який перевозив дітей.

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