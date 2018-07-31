Біля столичного ТРЦ "Гулівер" загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У столиці, біля ТРЦ "Гулівер" загорівся автомобіль, повідомили УНН у прес-службі ДСНС України у місті Києва.
"Попередньо відомо, що сталося загоряння автомобіля – пожежу ліквідували своїми силами, а пожежники наразі змивають паливо з дороги", - повідомили у прес-службі.
Додамо, що у цьому районі наразі утворився великий затор.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Дніпрі, під час якої автомобіль Skoda Octavia врізався у електроопору і загорівся, травмовано дві дитини.
Як повідомляв УНН, на автодорозі Київ – Одеса сталося загоряння екскурсійного автобуса, який перевозив дітей.