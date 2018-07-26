Легковик у Дніпрі в'їхав у стовп і загорівся: двоє дітей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Внаслідок ДТП у Дніпрі, під час якої автомобіль Skoda Octavia врізався у електроопору і загорівся, травмовано дві дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Аварія сталася 25 липня близько 19:20 на проспекті Богдана Хмельницького у Шевченківському районі Дніпра.
"Під час руху водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електричною опорою. Внаслідок зіткнення виникло горіння у моторному відсіку автомобіля на площі 0,5 кв. м", - повідомили у відомстві.
О 19:33 вогонь локалізовано та о 19:40 ліквідовано.
"Внаслідок ДТП травмовано дві дитини: 2010 року народження, яка була госпіталізована швидкою медичною допомогою до КЗ "Обласна дитяча клінічна лікарня" та дитина 2001 року народження, після обстеження лікарів направлена на амбулаторне лікування", - додали рятувальники.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині автівка врізалася в стовп, є загиблі.