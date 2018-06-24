На Дніпропетровщині автівка врізалася в стовп: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На автошляху Дніпро-Кобиляки, у Дніпропетровській області, сталася ДТП: автівка зіткнулася з залізобетонною опорою зовнішнього освітлення. Внаслідок аварії загинули троє людей. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"24 червня о 15:52 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське Дніпровського району", - йдеться в повідомленні.
По прибуттю на місце аварії рятувальники попередньо встановили, що, не впоравшись з керуванням, водій автомобілю ЗАЗ Vida допустив зіткнення з залізобетонною опорою зовнішнього освітлення.
"На момент аварії в автомобілі знаходилось 3 особи: двоє чоловіків та жінка. Від отриманих травм всі троє померли", - зазначили рятувальники.
Підрозділ ДСНС за допомогою спецобладнання вилучив тіла загиблих з конструкцій понівеченого автомобілю.
"До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, у Львові автомобіль в’їхав в огорожу стадіону "Арена Львів" та злетів у пожежну водойму.