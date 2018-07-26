Легковушка в Днепре въехала в столб и загорелась: двое детей пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В результате ДТП в Днепре, во время которой автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся, травмированы два ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Авария произошла 25 июля около 19:20 на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе Днепра.
"Во время движения водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с электрической опорой. В результате столкновения произошло горение в моторном отсеке автомобиля на площади 0,5 кв. м", - сообщили в ведомстве.
В 19:33 огонь локализован и в 19:40 ликвидирован.
"В результате ДТП травмированы два ребенка: 2010 рождения, который был госпитализирован скорой медицинской помощью в КУ "Областная детская клиническая больница" и ребенок 2001 года рождения, после обследования врачей направлен на амбулаторное лечение", - добавили спасатели.
Напомним, в Днепропетровской области машина врезалась в столб, есть погибшие.