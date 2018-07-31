У столичного ТРЦ "Гулливер" загорелся автомобиль

"Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали своими силами, а пожарные пока смывают топливо с дороги", - сообщили в пресс-службе.



Добавим, что в этом районе пока образовалась большая пробка.



Напомним, в результате ДТП в Днепре, во время которой автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся, травмированы два ребенка.



Как сообщал УНН, на автодороге Киев - Одесса произошло возгорание экскурсионного автобуса, который перевозил детей.