У столичного ТРЦ "Гулливер" загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В столице, возле ТРЦ "Гулливер" загорелся автомобиль, сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины в городе Киев.
"Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали своими силами, а пожарные пока смывают топливо с дороги", - сообщили в пресс-службе.
Добавим, что в этом районе пока образовалась большая пробка.
Напомним, в результате ДТП в Днепре, во время которой автомобиль Skoda Octavia врезался в электроопору и загорелся, травмированы два ребенка.
Как сообщал УНН, на автодороге Киев - Одесса произошло возгорание экскурсионного автобуса, который перевозил детей.