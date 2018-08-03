В этом году охват лесных пожаров в Украине вырос на 80%

“За первое полугодие 2018 года в лесах, подчиненных Гослесагентству, возникли и ликвидированы 632 пожара на площади 934,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года площадь пожаров увеличилась на 80%”, - сообщили на заседании коллегии ведомства.

Наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Херсонском (104 случая), Луганском (102) и Днепропетровском (90) областных управлениях лесного и охотничьего хозяйств (ОУЛОХ).

Наибольшая площадь пожаров — в Херсонском (704 га, из них лесной пожар в Раденском и Олешковском лесничествах ГП “Олешковское ЛОХ”, который произошел 28 мая — 2 июня 2018 года на площади 592 га, в т.ч. верховой — 226 га), Луганском (87 га), Днепропетровском (30 га), Запорожском (23 га) и Черниговском (22 га) ОУЛОХ.

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“Одним из факторов, который влияет на своевременное выявление и ликвидацию лесных пожаров является оперативность государственной лесной охраны. Однако, в связи с уже трехлетним отсутствием государственного финансирования лесного хозяйства, в частности на противопожарные мероприятия для южных и восточных областей Украины, лесоводы в этих областях не получали заработной платы и массово увольнялись”, - говорится в сообщении.

Не допущено ни одного случая пожаров в Винницком, Волынском, Ивано-Франковском, Кировоградском, Тернопольском и Черновицком ОУЛОХ.

Работниками государственной лесной охраны проведено 11 тысяч рейдов, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах привлечено к административной ответственности 786 правонарушителей на сумму 74,5 тыс. гривен.

Как отмечают в агентстве, большинство пожаров в экосистемах возникают из-за человеческого фактора: брошенный окурок, непогашенный костер и др. Лесные пожары — это самая большая беда для леса. За считанные минуты они могут уничтожить или повредить лесные насаждения, которые выращивались десятилетиями на сотнях, а иногда и тысячах гектаров. При этом уничтожается не только лесная растительность, погибают также дикие животные, птицы, насекомые.

“Гослесагентство призывает граждан Украины соблюдать правила пожарной безопасности, рекомендует отказаться от посещения лесов в связи с повышением температурного режима и ростом количества лесных пожаров”, — отмечается в сообщении.

Напомним, на востоке Украины до конца недели ожидается высокий уровень пожароопасности.