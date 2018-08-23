В Украине до 28 августа объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Экстремальные пожароопасные погодные условия продлятся в Украине в течение выходных, включая понедельник, 27 августа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“24-27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа, кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)”, — говорится в сообщении.
Также в Киеве 24-25 августа будет удерживаться высокий (4 класса), 26-27 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличиваются риски возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Согласно нормативам ГСЧС Украины, класс пожарной опасности определяется, исходя из количественных показателей по критериям опасного гидрометеорологического явления (ОГЯ) и стихийного атмосферного явления (САЯ).
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- 1 класс — до 400 (отсутствие пожарной опасности)
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- 2 класс — 401-1000 (малая пожарная опасность)
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- 3 класс — 1001-3000 (средняя пожарная опасность)
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- 4 класс — 3001-5000 (высокая пожарная опасность)
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- 5 класс — более 5000 (чрезвычайная пожарная опасность).
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Опасные гидрометеорологические явления (ОГЯ) — атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) могут нарушить производственную деятельность отраслей национальной экономики, но по своей интенсивности, продолжительности и районам распространения не достигают критериев САЯ.
Стихийные атмосферные явления (САЯ) - это явления, которые по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.
Напомним, в этом году объемы лесных пожаров в Украине выросли на 80%.