В Украине до 28 августа объявили штормовое предупреждение

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 16965 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 41985 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 123942 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 232586 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 179584 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 245609 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 276824 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222072 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252366 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209627 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 48289 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 29563 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 34737 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 26866 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 22852 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 299742 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 271441 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 356336 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 512327 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 600876 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 44165 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 245602 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 89220 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84882 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 90062 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине до 28 августа объявили штормовое предупреждение

Киев • УНН

 • 8997 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Экстремальные пожароопасные погодные условия продлятся в Украине в течение выходных, включая понедельник, 27 августа. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

В Украине до 28 августа объявили штормовое предупреждение

“24-27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа, кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)”, — говорится в сообщении.

Также в Киеве 24-25 августа будет удерживаться высокий (4 класса), 26-27 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличиваются риски возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Согласно нормативам ГСЧС Украины, класс пожарной опасности определяется, исходя из количественных показателей по критериям опасного гидрометеорологического явления (ОГЯ) и стихийного атмосферного явления (САЯ).

  • 1 класс — до 400 (отсутствие пожарной опасности)
  • 2 класс — 401-1000 (малая пожарная опасность)
  • 3 класс — 1001-3000 (средняя пожарная опасность)
  • 4 класс — 3001-5000 (высокая пожарная опасность)
  • 5 класс — более 5000 (чрезвычайная пожарная опасность).

Опасные гидрометеорологические явления (ОГЯ) — атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) могут нарушить производственную деятельность отраслей национальной экономики, но по своей интенсивности, продолжительности и районам распространения не достигают критериев САЯ.

Стихийные атмосферные явления (САЯ) - это явления, которые по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

Напомним, в этом году объемы лесных пожаров в Украине выросли на 80%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12