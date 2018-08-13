Сьогодні з невідомих причин була знеструмлена частина Прикарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні вранці в Івано-Франківській області одночасно вимкнулись одразу чотири високовольтні лінії, знеструмивши вузлові підстанції “Коломия” та “Надвірна”, які живлять південну частину області. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Прикарпаттяобленерго”, передає УНН.
Як розповіли енергетики, системна аварія сталась вранці 13 серпня.
“Першою вимкнулась лінія 110 кВ „Богородчани — Надвірна“, а за нею — лінії 110 кВ „Івано-Франківськ — Надвірна“, „Івано-Франківськ — Одаї — Коломия“ та „Чернівці — Гаврилівці — Снятин“. Енергетики робили спроби подавати напругу, щоб відновити електропостачання, але лінії вимикались повторно. Точні причини аварії наразі не встановлені. На одній із чотирьох високовольтніх ліній „Івано-Франківськ — Одаї“ виявили пошкодження, яке вдасться ліквідувати за кілька годин. Ремонтна бригада уже працює над поломкою”, — розповіли у прес-службі.
У “Прикарпаттяобленерго” додали, що на діагностику причин аварії та їх виправлень на решті ліній кинуті всі сили: оперативно-виїзні бригади проводять обхід ліній, щоб знайти причини вимкнень, а споживачів перезаживляють до резервних джерел "нашої та Чернівецької областей".
“Зараз напругу на підстанції „Коломия“ та „Надвірна“ подали, електропостачання регіону відновлено, але енергетики попереджають, що поки не з’ясують причини вимкнень та їх не виправлять, повторне вимкнення можливе”, — резюмували у прес-службі.
Нагадаємо, у червні правий берег м. Запоріжжя сьогодні був знеструмлений внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач потужністю 150кВ.