Правий берег Запоріжжя залишився без електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Правий берег м. Запоріжжя сьогодні був знеструмлений внаслідок пошкодження високовольтної лінії електропередач потужністю 150кВ. Про це повідомили у прес-службі ПАТ "Запоріжжяобленерго", передає УНН.
"Запоріжжяобленерго" працює над відновленням енергозабезпечення Правого берега м. Запоріжжя, що був знеструмлений сьогодні, 27 червня, внаслідок пошкодження ПЛ 150кВ на території Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.
У технічній дирекції енергокомпанії повідомили, що сьогодні під час грози була пошкоджена високовольтна лінія електропередач потужністю 150кВ, яка перебуває у спільному користуванні ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ПАТ "Дніпрообленерго".
"Пошкоджена була ділянка лінії, що знаходиться на території Дніпропетровської області. Втім, оскільки від цієї ПЛ здійснюється живлення підстанції "Армаліт" ПАТ "Запоріжжяобленерго", та частина Запоріжжя, яку вона забезпечує електроенергією — а це більша частина Правого берега — Бородинський, Осипенківський мікрорайони, Верхня Хортиця, Великий Луг — була знеструмлена", - зазначили в компанії.
Наразі проводяться роботи над тим, щоб заживити ці райони за резервними схемами живлення.
"Частина споживачів вже з енергопостачанням. До кінця дня планується заживити всіх споживачів Правого берега, що постраждали внаслідок аварії, за резервними схемами. Відновлювальні роботи безпосередньо на пошкодженій лінії будуть виконувати ремонтні бригади ПАТ "Дніпрообленерго", - повідомили у "Запоріжжяобленерго".
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