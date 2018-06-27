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Правый берег Запорожья остался без электроэнергии

Правый берег Запорожья остался без электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 10501 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Правый берег г. Запорожье сегодня был обесточен в результате повреждения высоковольтной линии электропередач мощностью 150кВ. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Запорожьеоблэнерго", передает УНН.

"Запорожьеоблэнерго" работает над восстановлением энергоснабжения Правого берега г. Запорожья, который был обесточен сегодня, 27 июня, в результате повреждения ВЛ 150кВ на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В технической дирекции энергокомпании сообщили, что сегодня во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач мощностью 150кВ, которая находится в совместном пользовании ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго".

"Поврежден был участок линии, который находится на территории Днепропетровской области. Впрочем, поскольку от этой ВЛ осуществляется питание подстанции "Армалит" ПАО "Запорожьеоблэнерго", и часть Запорожья, которую она обеспечивает электроэнергией - а это большая часть Правого берега - Бородинский, Осипенковский микрорайоны, Верхняя Хортица, Большой Луг - была обесточена", - отметили в компании.

Проводятся работы над тем, чтобы запитать эти районы по резервным схемам питания.

"Часть потребителей уже с энергоснабжением. К концу дня планируется запитать всех потребителей Правого берега, пострадавших в результате аварии, по резервным схемам. Восстановительные работы непосредственно на поврежденной линии будут выполнять ремонтные бригады ПАО "Днепрооблэнерго", - сообщили в "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, жители Крыма сообщили об отключении электричества и мобильной связи.

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