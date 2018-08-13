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Сегодня по неизвестным причинам была обесточена часть Прикарпатья

Киев • УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня утром в Ивано-Франковской области одновременно отключились сразу четыре высоковольтные линии, обесточив узловые подстанции "Коломыя" и "Надворная", которые питают южную часть области. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Прикарпатьеоблэнерго", передает УНН.

Сегодня по неизвестным причинам была обесточена часть Прикарпатья

Как рассказали энергетики, системная авария произошла утром 13 августа.

"Первой выключилась линия 110 кВ "Богородчаны - Надворная", а за ней - линии 110 кВ "Ивано-Франковск - Надворная", "Ивано-Франковск - Одаи - Коломыя" и "Черновцы - Гавриловке - Снятин". Энергетики пытались подавать напряжение, чтобы восстановить электроснабжение, но линии выключались повторно. Точные причины аварии пока не установлены. На одной из четырех высоковольтных линий "Ивано-Франковск - Одаи" обнаружили повреждения, которые удастся ликвидировать за несколько часов. Ремонтная бригада уже работает над поломкой", - рассказали в пресс-службе.

В "Прикарпатьеоблэнерго" добавили, что на диагностику причин аварии и их исправлений на остальной линий брошены все силы: оперативно-выездные бригады проводят обход линий, чтобы найти причины отключений, а потребителей перезаживляют к резервным источникам "нашей и Черновицкой областей".

"Сейчас напряжение на подстанции "Коломыя" и "Надворная" подали, электроснабжение региона восстановлено, но энергетики предупреждают, что пока не выяснят причины отключений и их не исправят, повторное отключение возможно", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в июне правый берег м. Запорожье сегодня был обесточен в результате повреждения высоковольтной линии электропередач мощностью 150кВ.

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