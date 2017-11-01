В результате наезда и стрельбы в Нью-Йорке погибли 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате наезда грузовика на людей и стрельбы в Нью-Йорке погибли 8 человек, сообщает УНН со ссылкой на MSNBC.
Также сообщается, что 11 человек пострадали в результате инцидента.
Как сообщает издание, по данным правоохранительных органов, мужчина во время нападения кричал “Аллаху Акбар”. Также указано, что он был вооружен пейнтбольным и пневматическим пистолетами.
В свою очередь мэр города заявил на пресс-конференции, что инцидент был “террористическим актом”.
Отмечается, что власти расследуют инцидент как теракт.
Как сообщал УНН, в центре Нью-Йорка человек наехал на велосипедистов и открыл стрельбу.