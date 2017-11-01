Внаслідок наїзду і стрілянини в Нью-Йорку загинули 8 осіб

Також повідомляється, що 11 осіб постраждали внаслідок інциденту.

Як повідомляє видання, за даними правохоронних органів, чоловік під час нападу кричав "Аллаху Акбар". Також зазначено, що він був озброєний пейнтбольним і пневматичним пістолетами.

У свою чергу мер міста заявив на прес-конференції, що інцидент був "терористичним актом".

Зазначається, що влада розслідує інцидент як теракт.

Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.