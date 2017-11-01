Внаслідок наїзду і стрілянини в Нью-Йорку загинули 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини в Нью-Йорку загинули 8 осіб, повідомляє УНН з посиланням на MSNBC.
Також повідомляється, що 11 осіб постраждали внаслідок інциденту.
Як повідомляє видання, за даними правохоронних органів, чоловік під час нападу кричав "Аллаху Акбар". Також зазначено, що він був озброєний пейнтбольним і пневматичним пістолетами.
У свою чергу мер міста заявив на прес-конференції, що інцидент був "терористичним актом".
Зазначається, що влада розслідує інцидент як теракт.
Як повідомляв УНН, у центрі Нью-Йорка чоловік наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину.