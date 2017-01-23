В результате ДТП на Прикарпатье погиб один человек, семеро - травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В результате столкновения минивэна с автобусом на Прикарпатье один человек погиб, семеро - травмированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Так, 21 января около 8:00 56-летний житель Тернополя, управляя автомобилем марки "Фиат Скудо", на автодороге в селе Нижнив Тлумацкого района выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом "Эталон" сообщением "Ивано-Франковск - Луцк" .
После ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам "Фиата". Все они жители Тернопольской области.
Самого маленького пострадавшегою - 6-летнего ребенка доставили в областную больницу, а остальных - до Тлумацкой районной больницы. Двое после осмотра медиков отпущены домой, а 51-летний мужчина от полученных в аварии травм через несколько часов скончался.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.