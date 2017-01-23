Внаслідок ДТП на Прикарпатті загинула одна людина, семеро - травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У результаті зіткнення мінівена з автобусом на Прикарпатті одна людина загинула, семеро - травмовані. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Так, 21 січня близько 8 години 56-річний тернополянин, керуючи автомобілем марки “Фіат Скудо”, на автодорозі в селі Нижнів Тлумацького району виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із рейсовим автобусом “Еталон” сполученням “Івано-Франківськ — Луцьк”.
Після дорожньо-транспортної пригоди медична допомога знадобилася водієві та сімом пасажирам “Фіата”. Усі вони жителі Тернопільщини.
Наймолодшу потерпілу — 6-річну дитину доправили до обласної лікарні, а решта — до Тлумацької районної лікарні. Двох після огляду медиків відпустили додому, а 51-річний чоловік від отриманих в аварії травм за кілька годин помер.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.