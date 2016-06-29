В результате ДТП во Львовской области погибла пенсионерка

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня на перекрестке дорог сообщением "Львов - Ивано-Франковск" и "Новые Стреляющие - Ходоров", вблизи села Новые Стреляющие Жидачевского района. Установлено, что 23-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2108, житель города Дрогобыч Львовской области, выезжая со второстепенной на главную дорогу не предоставил преимущество движения автомобилю "Ситроен", под управлением 28-летнего жителя города Бурштын Ивано-Франковской области, выехал на проезжую часть дороги, где совершил столкновение с иномаркой.

В результате ДТП, во время оказания медицинской помощи в больнице скончалась 79-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2108, жительница села Станиля Дрогобычского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также получила травмы и госпитализирована в больницу трехлетняя дочь водителя автомобиля "Ситроен".

По факту дела открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет) УК.