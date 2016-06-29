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Внаслідок ДТП на Львівщині загинула пенсіонерка

Внаслідок ДТП на Львівщині загинула пенсіонерка

Київ • УНН

 • 7626 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 червня у Жидачівському районі Львівської області загинула пенсіонерка та травмувалася дитина, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня на перехресті доріг сполученням “Львів — Івано-Франківськ” та “Нові Стрілища — Ходорів”, поблизу села Нові Стрілища Жидачівського району. Встановлено, що 23-річний водій легкового автомобіля ВАЗ-2108, житель міста Дрогобич Львівської області, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу не надав перевагу руху автомобілю “Сітроен”, під керуванням 28-річного жителя міста Бурштин Івано-Франківської області, виїхав на проїжджу частину дороги, де скоїв зіткнення з іномаркою.

Внаслідок ДТП, під час надання медичної допомоги в лікарні померла 79-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-2108, жителька села Станиля Дрогобицького району. Водій автомобіля ВАЗ-2108 госпіталізований у стані середнього ступеню важкості. Також отримала травми і госпіталізована в лікарню трирічна донька водія автомобіля “Сітроен”.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років) ККУ.

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