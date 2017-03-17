В результате ДТП во Львовской области четыре человека пострадали
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. Во Львовской области в городе Городок, на улице Львовской иномарка столкнулась с микроавтобусом марки Mercedes. В результате инцидента четыре человека пострадали. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.
"Авария произошла сегодня утром в городе Городок, на улице Львовской. Двух водителей и двух пассажиров доставили в Городокскую больницу", - рассказала Светлана Добровольская.
В легковушке ехали двое мужчин - водитель 1967 года рождения и пассажир 1982 года рождения, а в микроавтобусе - водитель 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения. По предварительной информации, причиной аварии является то, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 16 марта в дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли три человека.