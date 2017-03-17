В результате ДТП во Львовской области четыре человека пострадали

"Авария произошла сегодня утром в городе Городок, на улице Львовской. Двух водителей и двух пассажиров доставили в Городокскую больницу", - рассказала Светлана Добровольская.

В легковушке ехали двое мужчин - водитель 1967 года рождения и пассажир 1982 года рождения, а в микроавтобусе - водитель 1969 года рождения и женщина 1955 года рождения. По предварительной информации, причиной аварии является то, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 16 марта в дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли три человека.