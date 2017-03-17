Внаслідок ДТП на Львівщині постраждало четверо осіб
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 БЕРЕЗНЯ. УНН. На Львівщині, у місті Городок, на вулиці Львівській іномарка зіштовхнулась із мікроавтобусом марки Mercedes. Внаслідок інциденту четверо людей постраждало. Про це кореспонденту УНН розповіла речник ГУ Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.
“Аварія трапилась сьогодні зранку, у місті Городок, на вулиці Львівській. Двох водіїв та двох пасажирів доставили в Городоцьку лікарню”, — розповіла Світлана Добровольська.
В легковику, їхало двоє чоловіків — водій 1967 року народження і пасажир 1982 року народження, а в мікроавтобусі — водій 1969 року народження і жінка 1955 року народження. За попередньою інформацією, причиною аварії є те, що водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Обставини дтп з'совуються.
Нагадаємо, 16 березня у дорожньо-транспортній пригоді на Черкащині загинуло троє людей.