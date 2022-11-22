В результате авиакатастрофы в Колумбии погибли восемь человек

Детали

Самолет вылетел из аэропорта Олайя Эррера утром. Вскоре от экипажа корабля дошла информация о неисправности двигателя. После сообщения самолет нашли уже разбитым в городе Медельин.

На борту было восемь человек: шесть пассажиров и два члена экипажа — все погибли на месте.

Самолет упал на дом, разрушив его верхние этажи, согласно изображениям, опубликованным экстренными службами.

Медельин расположен в узкой долине, окруженной горами Анд.

В 2016 году самолет, перевозивший бразильскую футбольную команду «Шапекоэнсе». Он разбился в горах вблизи этого же города, убив 71 из 77 человек на борту, в том числе 16 игроков. Тогда поступила информация, что у самолета закончилось горючее.

Добавим

Число погибших в результате землетрясения, потрясшего главный остров Индонезии Ява в понедельник, выросло до 162 человек. Власти заявили, что более 13 000 человек были перемещены в центры эвакуации.