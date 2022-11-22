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Внаслідок авіакатастрофи у Колумбії загинуло восьмеро людей

Внаслідок авіакатастрофи у Колумбії загинуло восьмеро людей

Київ • УНН

 • 364560 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Невеликий літак із вісьмома людьми впав у житловий район другого за величиною міста Колумбії Медельїн. У результаті всі, хто перебував на борту, загинули.

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Літак вилетів з аеропорту Олайя Еррера вранці. Згодом від екіпажу корабля дійшла інформація про несправність двигуна. Після повідомлення літак знайшли вже розбитим у місті Медельїн.

На борту було восьмеро людей: шість пасажирів і двоє членів екіпажу — усі загинули на місці.

Літак впав на будинок, зруйнувавши його верхні поверхи, згідно з зображеннями, опублікованими екстреними службами. 

Медельїн розташований у вузькій долині, оточеній горами Анд.

У 2016 році літак, який перевозив бразильську футбольну команду «Шапекоенсе». Він розбився в горах поблизу цього ж міста, убивши 71 із 77 людей на борту, у тому числі 16 гравців. Тоді надійшла інформація, що у літака закінчилося пальне.

Додамо

Число загиблих внаслідок землетрусу, яке потрясло головний острів Індонезії Ява в понеділок, зросло до 162 осіб. Влада заявила, що понад 13 000 людей було переміщено до центрів евакуації.

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