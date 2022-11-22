Внаслідок авіакатастрофи у Колумбії загинуло восьмеро людей

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Літак вилетів з аеропорту Олайя Еррера вранці. Згодом від екіпажу корабля дійшла інформація про несправність двигуна. Після повідомлення літак знайшли вже розбитим у місті Медельїн.

На борту було восьмеро людей: шість пасажирів і двоє членів екіпажу — усі загинули на місці.

Літак впав на будинок, зруйнувавши його верхні поверхи, згідно з зображеннями, опублікованими екстреними службами.

Медельїн розташований у вузькій долині, оточеній горами Анд.

У 2016 році літак, який перевозив бразильську футбольну команду «Шапекоенсе». Він розбився в горах поблизу цього ж міста, убивши 71 із 77 людей на борту, у тому числі 16 гравців. Тоді надійшла інформація, що у літака закінчилося пальне.

Додамо

Число загиблих внаслідок землетрусу, яке потрясло головний острів Індонезії Ява в понеділок, зросло до 162 осіб. Влада заявила, що понад 13 000 людей було переміщено до центрів евакуації.