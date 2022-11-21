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Число загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросло до 162 осіб, більшість з них діти

Число загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросло до 162 осіб, більшість з них діти

Київ • УНН

 • 373291 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Число загиблих внаслідок землетрусу, яке потрясло головний острів Індонезії Ява в понеділок, зросло до 162 осіб, і влада заявила, що понад 13 000 людей було переміщено до центрів евакуації, пише УНН.

Деталі

Агентство AP з посиланням на губернатора Західної Яви Рідвана Каміла повідомило, що кількість підтверджених загиблих зросла до 162 осіб.

"Більшість із загиблих були дітьми", - сказав він.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Чанджур у провінції Західна Ява на глибині 10 кілометрів.

Повідомлялося про кілька зсувів навколо Чанджура. Агентство повідомляє, що постраждали десятки будівель.

Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти. Багатоповерхівки у столиці захиталися.

Доповнення

Землетруси часто трапляються біля великого архіпелагу, але у Джакарті вони відчуваються рідко. Країна з населенням понад 270 мільйонів людей часто страждає від землетрусів, вивержень вулканів та цунамі через своє розташування на "Вогняному кільці", дузі вулканів та ліній розломів у Тихоокеанському басейні.

У лютому внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Західна Суматра загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення.

У січні 2021 року в провінції Західний Сулавесі внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 загинуло понад 100 людей і близько 6500 отримали поранення.

Потужний землетрус та цунамі в Індійському океані в 2004 році забрали життя майже 230 000 людей у ​​дюжині країн, більшість із них в Індонезії.

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