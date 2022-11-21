Щонайменше 62 особи загинули внаслідок землетрусу на острові Ява

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Землетрус стався в районі Чанджур на Західній Яві і відчувався навіть у столиці Джакарті, де мешканці в паніці вибігали на вулиці.

За даними Національного агентства зі пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії, щонайменше 62 особи загинули приблизно.

Близько 700 людей отримали поранення, повідомив індонезійський телеканал Kompas.

Метеорологічне, кліматологічне та геофізичне агентство Індонезії повідомило у Твіттері, що воно також зафіксувало землетрус магнітудою 5,6. За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині близько 10 км з епіцентром приблизно за 18 км на південний захід від Чиранджанг-Хіліра, Індонезія.

Додамо

Індонезія часто відчуває сейсмічну та вулканічну активність через своє розміщення у Тихоокеанському «вогненному кільці», де стикаються тектонічні плити.

Землетрус силою 6,2 бала, який вразив острів Сулавесі в січні минулого року, забрав життя понад 100 людей і залишив тисячі без даху над головою.