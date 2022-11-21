По меньшей мере 62 человека погибли в результате землетрясения на острове Ява

Детали

Землетрясение произошло в районе Чанджур на Западной Яве и ощущалось даже в столице Джакарте, где жители в панике выбегали на улицы.

По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии, по меньшей мере 62 человека погибли.

Около 700 человек получили ранения, сообщил индонезийский телеканал Kompas.

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии сообщило в Твиттере, что оно также зафиксировало землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине около 10 км с эпицентром примерно в 18 км юго-западнее Чиранджанг-Хилира, Индонезия.

Добавим

Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего расположения в Тихоокеанском «огненном кольце», где сталкиваются тектонические плиты.

Землетрясение силой 6,2 балла, поразившее остров Сулавеси в январе прошлого года, унесло жизни более 100 человек и оставило тысячи людей без крова над головой.