Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек, большинство из них дети

Детали

Агентство AP со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила сообщило, что количество подтвержденных погибших возросло до 162 человек.

"Большинство из погибших были детьми", - сказал он.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Чанджур в провинции Западная Ява на глубине 10 километров.

Сообщалось о нескольких оползнях вокруг Чанджура. Агентство сообщает, что пострадали десятки построек.

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты. Многоэтажки в столице зашатались.

Дополнение

Землетрясения часто встречаются у большого архипелага, но в Джакарте они чувствуются редко. Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает от землетрясений, извержения вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце", дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.

В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.

В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6500 получили ранения.

Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в дюжине стран, большинство из них в Индонезии.