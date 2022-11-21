Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек, большинство из них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Число погибших в результате землетрясения, которое потрясло главный остров Индонезии Ява в понедельник, выросло до 162 человек, и власти заявили, что более 13 000 человек были перемещены в центры эвакуации, пишет УНН.
Детали
Агентство AP со ссылкой на губернатора Западной Явы Ридвана Камила сообщило, что количество подтвержденных погибших возросло до 162 человек.
"Большинство из погибших были детьми", - сказал он.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Чанджур в провинции Западная Ява на глубине 10 километров.
Сообщалось о нескольких оползнях вокруг Чанджура. Агентство сообщает, что пострадали десятки построек.
Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты. Многоэтажки в столице зашатались.
Дополнение
Землетрясения часто встречаются у большого архипелага, но в Джакарте они чувствуются редко. Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает от землетрясений, извержения вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце", дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.
В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.
В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6500 получили ранения.
Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в дюжине стран, большинство из них в Индонезии.