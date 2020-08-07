В результате аварии самолета в Индии погибли не менее 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В результате аварии самолета индийском в южном штате Керала погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Продолжаются спасательные работы на месте происшествия есть аварийные службы. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что ему "болит авария самолета". Член парламента Рагхаван, депутат из Каликута заявил, что по меньшей мере 16 человек погибли в катастрофе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что большинство людей, находящихся на борту самолета "Боинг 737", были эвакуированы, по меньшей мере 35 из них с травмами доставлены в больницу, заявили власти.
"Авиакомпания сообщила, что на борту самолета IX-1344, когда он разбился ... было 184 пассажира - из них 10 детей и семь членов экипажа, из которых двое - пилоты", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Индии самолет с 191 пассажиром на борту вылетел за взлетную полосу.