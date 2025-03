В Індії літак зі 191 пасажиром на борту вилетів за злітну смугу, є жертви

За словами представника авіакомпанії, кілька пасажирів отримали травми. Літак прямував з Дубая і при посадці пролетів повз злітно-посадкової смуги. Фюзеляж авіалайнера розколовся на дві частини. Наразі на місці аварії працють рятувальники та медики. Кількість постраждалих невідома.

За неофіційними даними, загинув один пілот, ще один у важкому стані.

Як повідомляв УНН, семеро людей загинули при зіткненні двох літаків над Аляскою.

BREAKING - Additional video of the scene after an Air India Express passenger plane crashes during a landing at Karipur Airport in Kozhikode, India.



Approximately 200 people on board. Injuries unknown. pic.twitter.com/1oUiLs4J0S

У соціальних мережах з'явилися перші фото з місця аварії.

More bad news for my state. An AirIndia plane from Dubai skidded off the runway and split into two! Many feared dead. 1 Pilot dead and another in serious condition. 2020 року - Enough is enough now! #Kerala pic.twitter.com/Ux1I5cygdK

pic.twitter.com/w0ZmWD9oPs

