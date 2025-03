В Индии самолет с 191 пассажиром на борту вылетел за взлетную полосу, есть жертвы

По словам представителя авиакомпании, несколько пассажиров получили травмы. Самолет следовал из Дубая и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж авиалайнера раскололся на две части. Сейчас на месте аварии работают спасатели и медики. Количество пострадавших неизвестно.

По неофициальным данным, погиб один пилот, еще один в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, семеро людей погибли при столкновении двух самолетов над Аляской.

BREAKING - Additional video of the scene after an Air India Express passenger plane crashes during a landing at Karipur Airport in Kozhikode, India.



Approximately 200 people on board. Injuries unknown. pic.twitter.com/1oUiLs4J0S

В социальных сетях появились первые фото с места аварии.

More bad news for my state. An AirIndia plane from Dubai skidded off the runway and split into two! Many feared dead. 1 Pilot dead and another in serious condition. 2020 -- Enough is enough now! #Kerala pic.twitter.com/Ux1I5cygdK

pic.twitter.com/w0ZmWD9oPs

