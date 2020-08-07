Внаслідок аварії літака в Індії загинули щонайменше 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Внаслідок аварії літака індійському в південному штаті Керала загинуло щонайменше 16 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
“Продовжуються рятувальні роботи, на місці події є аварійні служби. Прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив, що йому „болить аварія літака“. Член парламенту Рагхаван, депутат з Каликута заявив, що щонайменше 16 людей загинули в катастрофі”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що більшість людей, які перебувають на борту літака “Боїнг 737”, були евакуйовані, щонайменше 35 з них із травмами доставлені до лікарні, заявила влада.
“Авіакомпанія повідомила, що на борту літака IX-1344, коли він розбився...було 184 пасажири — з них 10 дітей та сім членів екіпажу, з яких двоє — пілоти”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Індії літак зі 191 пасажиром на борту вилетів за злітну смугу.