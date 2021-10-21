Вследствие агрессии РФ на Донбассе уже погибло 158 детей - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Вследствие российской агрессии на Донбассе уже погибло 158 детей, более 3000 - ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает УНН.
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Денисова встретилась со Специальным Представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором, с которым обсудили соблюдение прав детей, обеспечение гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств.
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"... длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право - на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 - ранены", - написала Денисова.
Добавим
Также омбудсмен добавила, что оккупационные администрации ВОТ Украины лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получения образования.
Напомним
В 2020 году мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.