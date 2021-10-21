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Внаслідок агресії РФ на Донбасі вже загинуло 158 дітей - омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Внаслідок російської агресії на Донбасі вже загинуло 158 дітей, понад 3000 – поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.

Внаслідок агресії РФ на Донбасі вже загинуло 158 дітей - омбудсмен

Деталі

Денісова зустрілася зі Спеціальним Представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором, з яким обговорили додержання прав дітей, забезпечення гендерної рівності, права національних та сексуальних меншин.

Цитата

"... тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 – поранено", - написала Денісова.

Додамо

Також омбудсмен додала, що окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти.

Нагадаємо

У 2020 році моніторингова місія ООН з прав людини повідомила, що щонайменше 147 дітей загинули та 392 були поранені за шість років в результаті збройного конфлікту на сході України. 

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