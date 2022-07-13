ВМС ВСУ посвятили монету: вводят в обращение 14 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине 14 июля вводят в обращение посвященную ВМС ВСУ монету с обозначенными южными морскими рубежами нашей страны, сообщили в НБУ, пишет УНН.
Детали
"Посвящена отдельному виду Вооруженных Сил Украины, предназначенному для сдерживания или отпора во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил, другими военными формированиями и правоохранительными органами вооруженной агрессии против Украины с моря и на приморских направлениях, защиты суверенитета и государственных интересов Украины", - говорится в описании к монете.
На аверсе монеты размещены эмблема Военно-морских сил ВСУ, Герб Украины. На реверсе монеты на фоне стилизованных волн изображены разные типы кораблей как символ ВМС ВСУ, в состав которых кроме надводных сил также входят морская авиация, морская пехота, береговая артиллерия и другие компоненты; вверху обозначены южные морские рубежи нашего государства и исключительной экономической зоны Украины.
Монета номиналом 10 грн. Сделана из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Выйдет тиражом в 1 млн штук.
Дополнение
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