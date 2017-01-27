ВМС ВСУ обнародовали фото обстрелянного Россией судна

Таким образом ВМС ВСУ ответили на заявление представителя руководства силовых структур России о якобы обстреле украинским судном "Почаев" буровых платформ "Черноморнефтегаза".

"Версию" соседа "мы уже услышали, теперь хотелось бы услышать правду. А правда заключается в том, что все было с точностью до наоборот. В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям - следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев". На приведенных фото вы можете в этом убедиться. Возникает вопрос - так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас тут нет"? ", - Говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ также добавили, что украинская сторона старается не идти на конфронтацию и быть выдержанными.