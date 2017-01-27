ВМС ЗСУ оприлюднили фото обстріляного Росією судна

У такий спосіб ВМС ЗСУ відповіли на заяву представника керівництва силових структур Росії про нібито обстріл українським судном “Почаїв” бурових платформ “Чорноморнафтогазу”.

“Версію „сусіда“ ми вже почули, тепер хотілося б почути правду. А правда заключається у тому, що все було з точністю до навпаки. На відміну від голослівних заяв російських чиновників, як зазвичай, без доказів та обґрунтувань, у нас є що показати читачам — сліди від снайперських куль на рубці водолазного судна „Почаїв“. На наведених фото ви можете в цьому впевнитися. Виникає питання — так хто ж винен насправді і скільки ще потрібно доказів, щоб продемонструвати світові підлість і лицемірство держави під умовною назвою „нас тут нет“?”, — йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ також додали, що українська сторона намагається не йти на конфронтацію та бути витриманими.