ВМС Украины отмечают сегодня профессиональный праздник

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В соответствии с Указом Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля. Об этом сообщает УНН.

"Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи", - поздравил украинский военных председатель СНБО Александр Турчинов.

Он добавил, что несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.

"Военно-Морские Силы продолжают нести боевое дежурство по охране как морского побережья, так и северо-западной части Черного моря в зоне ответственности. В частности выполняются задачи по охране острова Змеиный", - сообщил А. Турчинов.

По его словам, сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал УНН, в течение двух дней в Морском вокзале Одессы организован открытый доступ граждан на военные корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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