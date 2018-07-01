ВМС України відзначають сьогодні професійне свято
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня. Про це повідомляє УНН.
"Ми пишаємося героями-моряками, морськими піхотинцями, які беруть участь у проведенні Операції Об’єднаних сил на сході України, захищають південно-східні кордони та морські рубежі", - привітав український військових голова СНБО Олександр Турчинов.
Він додав, що незважаючи на великі втрати після російської агресії, морська галузь, Військово-морські Сили відновлюють свій потенціал. Сьогодні фактично відбувається відродження національного флоту в нових місцях базування та дислокації на континентальній частині України.
"Військово-Морські Сили продовжують нести бойове чергування по охороні як морського узбережжя, так і північно-західної частини Чорного моря в зоні відповідальності. Зокрема виконуються завдання по охороні острова Зміїний", - повідомив О. Турчинов.
За його словами, сьогодні одним з найбільших національних пріоритетів є подальше зміцнення сектору безпеки і оборони. Держава докладає зусиль до відновлення і модернізації бойового ядра флоту відповідно до стандартів НАТО.
Як повідомляв УНН, протягом двох днів на Морському вокзалі Одеси організовано відкритий доступ громадян на військові кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України.